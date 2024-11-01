«Эта весёлая акция вдохновила ребят по-новому взглянуть на повседневные вещи и проявить оригинальность и творческую смекалку», — говорят в школе.

Впрочем, идеальным для детей был бы вариант, когда не задают домашних заданий и поэтому нет необходимости носить рюкзаки с учебниками и тетрадями между школой и домом.