Уже несколько дней на Георгиевском проспекте рабочие в жилетах государственного предприятия «Мосводосток» занимаются явно не своим делом — ровняют землю, перевозят бордюры и выполняют другую подсобную работу. В общем, работают вместо коммерческого подрядчика, который неоднократно срывал сроки ремонта дороги, но теперь должен успеть до 15 ноября.

В пресс-службе «Мосводостока» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, но заверили, что практики привлечения их сотрудников к непрофильным работам нет. Правда, в прошлом году сотрудников городских коммунальных компаний привлекали к уборке после сильного снегопада, но это было легально и публично — по специальному решению мэра.

В префектуре привычно ответили, что они к ремонту этой дороги отношения не имеют и послали к заказчикам: в департамент ЖКХ и в ГБУ «Автомобильные дороги Москвы». Представитель подрядчика ООО «МДК» на запрос редакции не ответил.

Сообщают также, что к «принудительным работам по укладке бордюров» привлекают работников «Мосводоканала» и «Москоллектора». Возможно, это всё совпадение — люди и техника «Мосводостока» просто случайно оказывалась в месте проведения работ и занималась там несвойственной им работой, неоднократно попадая на камеры зеленоградцев. Спросим в департаменте ЖХК и Мосводостоке и вернёмся с ответом.

Конечно, хорошо, если благодаря помощи «Мосводостока», ремонт закончится раньше. Однако странно, что деньги за работу выделяют одним, а работают другие.