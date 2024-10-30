Во время поездки специальный алгоритм постоянно анализирует более 120 параметров движения, которые зависят от нагрузки. Например, угол наклона самоката при повороте или разницу в ускорении. Если алгоритм решит, что на самокате едет больше одного человека, он плавно замедлится до скорости пешехода (5 км/ч). Когда второй пассажир сойдет и нагрузка на самокат придет в норму, скорость восстановится.

Алгоритм определяет поездки двух и более пассажиров вне зависимости от их веса: взрослый с ребенком, два подростка и т. д. Во время испытаний точность определения была больше 95% и над ней ещё поработают до следующего сезона, все самокаты Яндекса в Москве будут выявлять езду вдвоем.

Похожая технология уже есть у сервиса проката Whoosh и работает с апреля. Она анализирует больше 50 параметров поездки, учитывает рельеф местности и городскую инфраструктуру. В сервисе тоже говорят, что ни вес человека, ни какие-либо другие единичные показатели не подтверждают поездку вдвоём, а вот их определенные комбинации — да.

Когда такая технология будет в самокатах «Юрента», пока неизвестно. Но есть ещё один способ борьбы с ездой вдвоем — с начала сентября штраф за это нарушение — 100 тысяч рублей.