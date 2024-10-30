Самокаты Яндекса будут автоматически выявлять езду вдвоем со следующего сезона 30.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Во время поездки специальный алгоритм постоянно анализирует более 120 параметров движения, которые зависят от нагрузки. Например, угол наклона самоката при повороте или разницу в ускорении. Если алгоритм решит, что на самокате едет больше одного человека, он плавно замедлится до скорости пешехода (5 км/ч). Когда второй пассажир сойдет и нагрузка на самокат придет в норму, скорость восстановится.

Алгоритм определяет поездки двух и более пассажиров вне зависимости от их веса: взрослый с ребенком, два подростка и т. д. Во время испытаний точность определения была больше 95% и над ней ещё поработают до следующего сезона, все самокаты Яндекса в Москве будут выявлять езду вдвоем.

Похожая технология уже есть у сервиса проката Whoosh и работает с апреля. Она анализирует больше 50 параметров поездки, учитывает рельеф местности и городскую инфраструктуру. В сервисе тоже говорят, что ни вес человека, ни какие-либо другие единичные показатели не подтверждают поездку вдвоём, а вот их определенные комбинации — да.

Когда такая технология будет в самокатах «Юрента», пока неизвестно. Но есть ещё один способ борьбы с ездой вдвоем — с начала сентября штраф за это нарушение — 100 тысяч рублей.

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Метки:
самокаты, моноколеса и другие сим
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