По итогам эксперимента с июля по настоящее время аварийность с участием самокатов снизилась на 48%, а случаи столкновений с пешеходами сократились на 67%. Сейчас специалисты ещё обсуждают итоги эксперимента и решают, сохранить ли максимальную скорость 20 км/ч в следующем году.

Зону ТТК-МКАД выбрали для эксперимента потому, что в ней происходило 70% всех ДТП с самокатами, при этом эксперимент должен был охватить 90% всех московских пользователей проката самокатов и электровелосипедов.

В Зеленограде эксперимент не проводился. В нашем городе есть только несколько небольших медленных зон в местах массового скопления людей с ограничением скорости до 15 км/ч, но даже их поддерживают не все операторы проката.