Об этом случае на Березовой аллее, напротив корпуса 451, рассказали на ресурсе «Пикабу». Автор фотографии утверждает, что на машине был логотип «ЗелАО», а водитель «не спеша инструктировал двух молодых ребят в спецодежде». При этом неподалеку была свободная парковка. Автор утверждает, что сообщил в полицию.

В управе «Зеленоград.ру» не смогли дать «корректный комментарий», отметив только, что «все заезды на тротуар регламентируются ПДД, служебный это транспорт или нет — не знаем».

Правила дорожного движения разрешают ехать по тротуарам машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб. Это понятно в случае трактора, но вызывает вопросы в случае легковой служебной машины, которая возит сотрудника коммунальной службы. Уточним этот вопрос в ГИБДД.