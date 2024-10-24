Если в прошлом году климатическая зима началась 13 ноября, то в этом её ожидают только в начале декабря.
Есть несколько вариантов «начала зимы». Календарная зима наступает 1 декабря, астрономическая — 22 декабря, метеорологическая — при переходе фактической температуры через ноль, а климатическая — при переходе через ноль среднесуточной температуры, полученной при осреднении за 30 лет.
За последние десятилетия продолжительность зимы в Москве уменьшилась. Как видно на приведенном графике, 50 лет назад средняя дата устойчивых отрицательных температур приходилась на первую пятидневку ноября, а сейчас климатическая зима начинается обычно в середине ноября или, как ожидают в этом году, гораздо позже.
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