Если в прошлом году климатическая зима началась 13 ноября, то в этом её ожидают только в начале декабря.

Есть несколько вариантов «начала зимы». Календарная зима наступает 1 декабря, астрономическая — 22 декабря, метеорологическая — при переходе фактической температуры через ноль, а климатическая — при переходе через ноль среднесуточной температуры, полученной при осреднении за 30 лет.