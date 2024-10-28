Для примера, в феврале чистили заваленную снегом парковку в 5-м микрорайоне так: эвакуатор поднимал машину, трактор счищал снег до асфальта, затем машину возвращали на очищенное место и поднимали следующую. Это был не самый быстрый процесс. Но коммунальщики могут и не держать авто на эвакуаторе, а переставить на ближайшие свободные места — если таковые найдутся.

Больше половины из 1700 водителей (55%), опрошенных редакцией «Зеленоград.ру», согласны, чтобы их или чужой автомобиль передвинули для быстрой очистки парковки от снега.

Эвакуатор будет приезжать по заявкам. Сейчас «Жилищник» заказал 128 часов его работы за 339 тысяч рублей в период с 11 ноября по 5 декабря. Будут ли заказывать на остаток зимы, пока неизвестно.

В префектуре уверяют, что практика найма эвакуатора «при выполнении различных задач» применяется «Жилищником» с 2014 года, однако в базе госзакупок мы смогли найти только четыре подобных заказа.