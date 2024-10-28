Эвакуаторы нужны «для выполнения задач, связанных с содержанием территории и подготовкой к зимнему сезону», пояснили «Зеленоград.ру» в префектуре. То есть, возможно, не только для перемещения машин, мешающих чистить снег, хотя другое применение во дворах в ноябре-декабре представить сложно (на магистральных дорогах работает другая организация) .
Мешающую машину могут просто ставить на платформу эвакуатора на время уборки, а могут переместить куда-то неподалеку. Такой подход позволяет решать ежегодную зимнюю проблему — уборку парковок от снега. По регламенту их убирают в последнюю очередь, но даже когда до них доходит дело, сделать это непросто — мешают машины. С организацией перекрытия парковки на время механизированной уборки «Жилищник» не справляется и некоторые парковки могут долго стоять, заваленными снегом. Эвакуатор помогает.
Для примера, в феврале чистили заваленную снегом парковку в 5-м микрорайоне так: эвакуатор поднимал машину, трактор счищал снег до асфальта, затем машину возвращали на очищенное место и поднимали следующую. Это был не самый быстрый процесс. Но коммунальщики могут и не держать авто на эвакуаторе, а переставить на ближайшие свободные места — если таковые найдутся.
Больше половины из 1700 водителей (55%), опрошенных редакцией «Зеленоград.ру», согласны, чтобы их или чужой автомобиль передвинули для быстрой очистки парковки от снега.
Эвакуатор будет приезжать по заявкам. Сейчас «Жилищник» заказал 128 часов его работы за 339 тысяч рублей в период с 11 ноября по 5 декабря. Будут ли заказывать на остаток зимы, пока неизвестно.
В префектуре уверяют, что практика найма эвакуатора «при выполнении различных задач» применяется «Жилищником» с 2014 года, однако в базе госзакупок мы смогли найти только четыре подобных заказа.