Оно доступно в Rustore (для андроида) и Appstore (для айфонов). Оно актуально для владельцев машиномест в паркингах (корпуса 226, 2013, 2024, 2034, 2043, Новокрюковская 3А) и для тех, кто платит напрямую «Жилищнику» за электроэнергию (корпуса 901Б, 935, 936, 1936, Георгиевский 33к5).

Пока в приложении есть передача показаний счетчиков; просмотр оборотной ведомости о помесячных начислениях, оплатах и объеме предоставляемых услуг. Скоро обещают онлайн-оплату.

Судя по существующей, но пока неработающей, возможности добавить лицевой счет жилого помещения, вероятно, в «Жилищнике» есть планы распространить работу своего приложения на все дома.

Судя по отзывам пользователей, в приложении пока есть ошибки, но «Жилищник» оперативно их исправляет.