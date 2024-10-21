«Мы заметили, что часто второй самокат берут взрослые для детей — так делать нельзя. По правилам нашего сервиса за это положен крупный штраф», сообщили в «Юренте»

В сервисе также считают, что с отменой мультиаренды «будет ещё сложнее нарушить правила дорожного движения, ведь мы всегда будем знать, кому принадлежал аккаунт во время поездки — значит, штраф за нарушение придет точно по адресу».

Штраф за передачу самоката несовершеннолетнему с 1 сентября составляет сто тысяч рублей (https://t.me/zelenogradru/25312). Уже известно об оштрафованных пользователях