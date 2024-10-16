Он вызвал полицию, а пока ждал её, пошел искать рабочих, чтобы убрали или закрепили забор (по этой дороге ходят пешеходы, в том числе дети). Но когда нашёл рабочих, они, по словам водителя, были настроены агрессивно и «послали» его.

Приехала полиция. Оказалось, что забор был плохо закреплен. Ответственных за стройку водителю указали в префектуре, да он и сам нашёл информацию о них на валяющемся на земле информационном щите. Теперь он собирается в досудебном порядке взыскать с ГБУ «Автомобильные дороги Москвы» или с ООО «МДК» причинённый ущерб. «Рано или поздно этот забор человека ударит», уверен водитель.

Масштабная реконструкция на улице Злобина идёт с лета и никак не закончится — все сроки давно прошли. По состоянию на прошлую неделю, работы были выполнены только на 50%