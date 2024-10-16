Интерактивный «СтримМур» в течение месяца будет транслировать на платформе VK жизнь нескольких питомцев фонда. Вы можете не только наблюдать за животными, но и переводить пожертвования фонду, а также забрать понравившееся животное домой.
К котам будут приходить гости: популярные певцы исполнят свои треки в прямом эфире (Наадя, Тося Чайкина, Юхим), запланированы творческие мастер-классы, лекции специалистов по домашним животным и другие активности.
На момент публикации все котики спали. Подробности проекта на сайте streammur.ru, а стрим — в VK Play
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