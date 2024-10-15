Просроченные на месяцы работы по ремонту зеленоградских улиц «усилили». Но не везде 15.10.2024 ZELENOGRAD.RU

Об этом рассказали в префектуре, которая наконец-то начала следить за масштабными раскопками в подведомственном городе, которые ведут организации из Москвы. Если быть точным, работы были усилены «частично», говорят в префектуре. Что это значит, не очень понятно. Похоже, сейчас пытаются делать не всё сразу, задерживаясь во всех местах, а сосредотачиваться на завершении отдельных объектов.

Больше всего к финишу продвинулся Георгиевский проспект — за неделю его готовность скакнула сразу на 23 п.п. — до 80%. На улицах Болдов ручей, Заречная и в проезде №4921 в Восточной коммунальной зоне работы завершены полностью. На улицах Александровка, Новокрюковская, Филаретовская и на дорогах в ЦИЭ — на 90%.

Если такие высокие темпы сохранятся, то закончить ремонт на этих улицах до конца октября (как обещали последний раз) кажется вполне реальным.

А вот остальным повезло меньше — у них наблюдается «низкая динамика»: на Каштановой аллее, улицах Андреевка и Злобина работы выполнены на 50%, в Никольском проезде — на 40%. И аутсайдеры — Железнодорожная улица (27%) и Фирсановское шоссе (8%).

Похоже, напоследок оставили наименее загруженные улицы. Хотя там тоже живут, ходят и ездят люди. Когда закончится ремонт на них, сложно даже предполагать.

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Метки:
ремонт и строительство дорог
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