В декабре 2023 года в одной из квартир 6-го подъезда корпуса 1509 прорвало батареи отопления — стояк в 14-этажном доме отключили. И не включили по сей день — сейчас отопления нет в одной из комнат трёхкомнатных квартир. Жители жаловались ещё прошлой зимой (в январе было до минус 30-ти), в «Жилищнике» отвечали, что хозяева не пускают в квартиру, поэтому невозможно устранить аварию и возобновить подачу тепла.

«Зеленоград.ру» изучил решение суда. После аварии «Жилищник» четыре месяца лично и по почте просил пустить в квартиру, и только в апреле направил иск в суд. Рассмотрение дела по существу началось в июне, а решение вынесено в сентябре. Суд отметил, что из-за отсутствия допуска к инженерным коммуникациям и невозможности в связи с этим устранить аварию нарушены права жителей выше- и нижерасположенных квартир. Собственники квартиры (их трое) в суд не явились, поэтому неизвестно, почему они не дают починить стояк.

В итоге суд решил, что ответчики обязаны пустить в квартиру сотрудников «Жилищника» в течение десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу. Решение вступает в силу 22 октября. Но хозяева снова могут не открыть. Тогда будет возбуждено исполнительное производство, чтобы принудительно исполнить решение суда. Но и это не значит, что в квартиру сразу придут «Жилищник» с судебными приставами, вскроют дверь и всё починят — это тоже может занять определенное время. А ещё собственники могут оспорить решение районного суда в Мосгорсуде. Тепла всё это время не будет.



