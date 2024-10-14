Мэрия планирует изменить расчет норматива необходимого количества машиномест в новых жилых комплексах и объектах коммерческой недвижимости. Для этого Москомархитектура хочет внести изменения в соответствующее постановление, действующее с 2015 года.

Если их примут, требуемое число парковочных мест будет зависеть от площади будущего здания, района, в котором оно будет построено (рассчитывается исходя из удаленности от станций метро или МЦД), и целевого показателя в 257 транспортных средств на тысячу жителей. А действующие правила учитывают больше показателей: интенсивность движения автобусов, плотность застройки, коэффициент урбанизации территории и т. д., объясняет в своей статье «Коммерсант».

Инициаторы изменений — крупные застройщики. Они пояснили, что изменение нормативов позволит им строить в среднем на 15-20% меньше парковочных мест. Но это коснется объектов, проектирование которых начнется после вступления изменений в силу.

Один из экспертов, опрошенных «Коммерсантом», говорит, что это логичное продолжение концепции развития города: «Москвичей уже более десяти лет перепрограммируют на отказ от личного автомобиля и пересаживают на общественный транспорт». При этом спрос на машиноместа в строящихся жилых комплексах растет.