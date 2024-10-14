На недавно реконструированном Школьном озере от «действий неустановленных лиц» успели пострадать и другие предметы: кое-где на новых скамейках появились надписи, сцену на западном берегу местами изрисовали и оторвали планки со стен, некоторые разломанные урны пришлось заменять.

Почему вандалы опять неустановленные — большой вопрос. Ведь префектура обещала, что «территория зоны отдыха охвачена системой городского видеонаблюдения в полном объеме». Спросим чиновников, пытались ли найти вандалов по видеокамерам и вернемся с ответом.

Что касается «деревьев любви», то несведущему человеку (с вандальными наклонностями) может быть непонятно, зачем они нужны — они низенькие, их сложно найти, они зажаты между краем сцены и скамейками. Ни одного замочка от новой семьи пока нет.

«Аллею счастья» со свадебными деревьями открыли на Школьном озере больше десяти лет назад— молодожены вешали на его ветки замочки «от своего счастья», а ключи бросали в воду озера. Когда резервы дерева истощились, к нему добавили два других, повыше. Самый старый замок был датирован 30 сентября 2006 года — повесили его Евгений и Ольга, а сверху на нем висел маленький замочек — «Игорёк». В отличие от других городских мест, где замки оставляли несанкционированно, и коммунальщики вынуждены были их срезать время от времени (например, на пешеходному мосту через городской пруд) — «Аллея любви» считалась чуть ли не официальным местом для этой церемонии.