Новые «деревья любви» возле Школьного озера уже поломали вандалы. К этому месту много вопросов 14.10.2024 ZELENOGRAD.RU

К чести «Жилищника», их довольно быстро починили. Сломанные металлические конструкции, на которые по традиции молодожены вешают замочки, сварили и покрасили — остался лишь малозаметный шрам.

На недавно реконструированном Школьном озере от «действий неустановленных лиц» успели пострадать и другие предметы: кое-где на новых скамейках появились надписи, сцену на западном берегу местами изрисовали и оторвали планки со стен, некоторые разломанные урны пришлось заменять.

Почему вандалы опять неустановленные — большой вопрос. Ведь префектура обещала, что «территория зоны отдыха охвачена системой городского видеонаблюдения в полном объеме». Спросим чиновников, пытались ли найти вандалов по видеокамерам и вернемся с ответом.

Что касается «деревьев любви», то несведущему человеку (с вандальными наклонностями) может быть непонятно, зачем они нужны — они низенькие, их сложно найти, они зажаты между краем сцены и скамейками. Ни одного замочка от новой семьи пока нет.

«Аллею счастья» со свадебными деревьями открыли на Школьном озере больше десяти лет назад— молодожены вешали на его ветки замочки «от своего счастья», а ключи бросали в воду озера. Когда резервы дерева истощились, к нему добавили два других, повыше. Самый старый замок был датирован 30 сентября 2006 года — повесили его Евгений и Ольга, а сверху на нем висел маленький замочек — «Игорёк». В отличие от других городских мест, где замки оставляли несанкционированно, и коммунальщики вынуждены были их срезать время от времени (например, на пешеходному мосту через городской пруд) — «Аллея любви» считалась чуть ли не официальным местом для этой церемонии.

Старые деревья со старыми замками, похоже утилизировали. «Деревья были в аварийном состоянии (каркас искривлен), поэтому принято решение не восстанавливать их, — ответили «Зеленоград.ру» в управе. Не очень понятно, как стоит поступать с такими мемориальными объектами. Замки со временем ржавеют и приобретают неприглядный вид. С другой стороны — просто так выбрасывать то, что для кого-то было символом крепких семейных уз или памятным сувениром к рождению детей — так себе идея.

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Метки:
благоустройство, школьное озеро
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