«Тройка» — просто ключ для удобства аренды. Для оплаты поездок по-прежнему используется банковская карта или баллы из приложения. Аренда должна начаться, если даже на «Тройке» нулевой баланс.

Мы попробовали — это действительно работает. Не сразу получилось приложить «Тройку» правильно. Кроме того, первые раз несколько раз приложение выдавало ошибку и предлагало начать аренду обычным способом. Но затем всё как-то само наладилось. Вторая поездка началась и завершилась уже без проблем.