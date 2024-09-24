Новая возможность работает с самокатами Whoosh. Для этого сначала привяжите свою «Тройку» по номеру в приложении проката. Затем вертикально приложите «Тройку» к дашборду самоката — через три секунды он включится и можно ехать. Для завершения аренды достаточно также приложить «Тройку» — при этом фотографировать самокат не понадобится (но можно завершить аренду, как обычно, через приложение).
«Тройка» — просто ключ для удобства аренды. Для оплаты поездок по-прежнему используется банковская карта или баллы из приложения. Аренда должна начаться, если даже на «Тройке» нулевой баланс.
Мы попробовали — это действительно работает. Не сразу получилось приложить «Тройку» правильно. Кроме того, первые раз несколько раз приложение выдавало ошибку и предлагало начать аренду обычным способом. Но затем всё как-то само наладилось. Вторая поездка началась и завершилась уже без проблем.