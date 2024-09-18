Незаконная торговля, размещение товаров за пределами магазина, хранение продуктов с нарушением санитарных правил, незаконные рекламные конструкции, незаконное разрытие и просто самовольная установка мобильного торгового объекта.

Палатки и магазины осматривали сотрудники управления потребительского рынка и рекламы Солнечногорского округа вместе с полицией. О нарушениях составлены протоколы — какие будут наказания (штрафы, прекращение деятельности и т. п.), пока неизвестно. Также не сообщается, когда будут повторные рейды — опыт показывает, что они могут понадобиться.

«Новость повторяется из года в год — „незаконные, нарушения, снесли“ — но всё на том же месте, — пишет наш читатель. — Я думаю можно перепечатывать старую новость и просто ставить свежую дата»