Для этого на входе в тоннель установят дорожные знаки «Подземный пешеходный переход» (6.6). В отсутствие знаков, статус этого сооружения, которое проложено не под автомобильной дорогой, с точки зрения ПДД довольно туманный. Возможно, наличие знаков позволит ГИБДД штрафовать водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), которые не спешиваются в тоннеле.

Контролировать езду СИМ в тоннеле нужно для «предупреждения дорожно-транспортного травматизма и снижения уровня аварийности» — так обосновывали установку знаков в ГИБДД.

Тоннель открыли уже больше года назад, но отрегулировать в нем движение СИМ всё это время не получалось. В префектуре сетовали на отсутствие воспитания. Кто-то вешал на стену наклейки о запрете езды на самокатах, но юридической силы у них не было.

Недавно ГИБДД устраивало облавы на выезде из специального пандуса тоннеля со стороны нового города, однако непонятно, что именно предъявляли водителям СИМ, ведь этот тоннель не являлся пешеходным переходом. Будет ли после установки знаков запрещена езда на СИМ по этому длинному пандусу, специально построенному для колесных транспортных средств, неизвестно. Мнения читателей «Зеленоград.ру», принявших участие в опросе о необходимости такого запрета, разделились поровну.

Дорожный знак возле пешеходного тоннеля по решению комиссии по безопасности дорожного движения должны поставить до конца октября.