Пара самокатов «Юрент» обосновались в среду в девятом подъезде корпуса 1824. Однако представитель сервиса сказал, что если самокат не мешает другим жителям подъезда или здания — не возбраняется парковать его в подъезде.

То есть, если ваш дом попадает в зону парковки, в вашем подъезде можно оставить самокат. Правда, непонятно при этом, кто дал службе проката право занимать своим оборудованием помещения общего пользования, принадлежащее собственникам. Похоже, нужно обратиться в управляющую компанию для уборки хлама

Другая проблема — такой самокат невозможно будет взять в прокат другому пользователю, если вход в подъезд закрыт. Однако в «Юренте» и это не считают проблемой — если клиент придёт к такому запертому самокату, то «начать поездку не получится». Вот так у них всё просто.