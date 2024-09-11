Ответ был обескураживающий. Оказывается, контроль по селфи с паспортом не годится «из-за долгой модерации, ведь самокаты рассчитаны на быстрые поездки: зарегистрировался и поехал».

А на вопрос, почему до сих пор остаётся возможность авторизации через телефон или гугл-аккаунт, которую может пройти ребенок (при том, что уже реализована авторизация через сервисы, где можно контролировать возраст), в Whoosh ответили, что «при регистрации не могут делать акцент только на детях, ведь каждый день появляются и новые взрослые пользователи».

Это «не можем делать при регистрации акцент на детях» один из участников обсуждения перевел на человеческий язык: «Наш заработок на 60-70% от школоты и мы плевать хотели на ваши жизнь и здоровье. Если мы и правда будем отсеивать всех до 18 лет, наш доход сократится, поэтому мы типа-что-то делаем, но в реальности оставляем кучу возможностей обойти правила»

Мэрия отчиталась, что за август заблокировали 1700 аккаунтов за аренду самокатов несовершеннолетними. Однако продолжающиеся ДТП показывают, что принимаемые меры недостаточны.

Зеленоградцы продолжают подписывать требование обязать сервисы проката контролировать возраст арендаторов. Оно набрало уже более 1400 подписей — мы рассылаем его людям и ведомствам, которые могут повлиять на ситуацию. Пожалуйста, продолжайте подписывать обращения сами zelenograd.ru/plus/samokat18 и перешлите это сообщение своим знакомым, чтобы ускорить сбор подписей.