Полёты будут только днем — с 8 до 18 часов. Беспилотники будут летать практически над всем округом. В частности, над Андреевкой, Голубым, Баранцево, Бакеево, Менделеево и другими.

На официальных ресурсах Солнечногорского округа этой информации нет, но после запроса «Зеленоград.ру» в администрации подтвердили полёты.

Для выполнения работ будут применяться беспилотные комплексы самолетного и коптерного типа трех видов (как на приложенных фото). Отличительная особенность БПЛА самолетного типа — яркий оранжевый и оранжево-белый окрас, коптерных — черный цвет.

Аэрофотосъемка выполняется по заказу правительства Московской области компанией «Геоскан» для актуализации геопространственных данных. Собранные данные позволят эффективнее планировать перспективное строительство, развитие дорог и других инфраструктурных объектов региона.

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