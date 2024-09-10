В Кашире повреждено остекление дошкольного отделения и жилого дома. Обломки упали на Каширское шоссе, сообщили местные власти. Кроме того, обломки упали на территории частного дома в Троицком округа. Также устраняют последствия падения осколков в районе аэропорта Жуковский, сообщил Собянин.

Судя по количеству сбитых БПЛА, о которых сообщило министерство обороны, сегодняшняя атака на Московский регион, похоже, самая массированная. Предыдущая (https://t.me/zelenogradru/24907) была 1 сентября, тогда беспилотник упал на территории московского нефтеперерабатывающего завода, произошел пожар. Всего с начала мая 2023 года столичный регион подвергся атаке беспилотников 44 раза.