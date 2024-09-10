Один человек погиб в результате атаки 20 беспилотников на Москву минувшей ночью. Обломки попали в жилые дома 10.09.2024 ZELENOGRAD.RU

БПЛА сбиты на городскими округами Люберцы, Раменское, Подольск, Домодедово, Коломна, а также в Троицком округе Москвы, сообщил мэр Собянин.

В Раменском обломки БПЛА попали в два многоэтажных жилых дома (на фото). Начался пожар. 46-летняя женщина погибла, три человека пострадало, 43 человека разместили в пунктах временного содержания, рассказал губернатор Московской области Воробьев.

В Кашире повреждено остекление дошкольного отделения и жилого дома. Обломки упали на Каширское шоссе, сообщили местные власти. Кроме того, обломки упали на территории частного дома в Троицком округа. Также устраняют последствия падения осколков в районе аэропорта Жуковский, сообщил Собянин. 

Судя по количеству сбитых БПЛА, о которых сообщило министерство обороны, сегодняшняя атака на Московский регион, похоже, самая массированная. Предыдущая (https://t.me/zelenogradru/24907) была 1 сентября, тогда беспилотник упал на территории московского нефтеперерабатывающего завода, произошел пожар. Всего с начала мая 2023 года столичный регион подвергся атаке беспилотников 44 раза.

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Метки:
сюжет: конфликт* с украиной (сво), дроны, беспилотники, бпла
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