Разрешение на ввод дома по адресу «улица Заводская, 14, корпуса 1 и 2» подписано 3 сентября. Это означает, что дом полностью построен, подключен к коммуникациям, соответствует проекту — в общем, в нем можно жить.

Через два месяца после сдачи корпусов переселенцам из сносимых домов планировали начать выдавать ключи. То есть заселение может начаться в ноябре. Переедут туда жители 19-го микрорайона: домов 2, 4, 6 на Заводской и дома 4 на улице 1 Мая.

Дом состоит из двух корпусов — 22 и 14 этажей. В них 477 квартир общей площадью почти 28 тысяч квадратных метров.