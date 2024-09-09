Судья зеленоградского суда Антон Абалакин вынес определение о восстановлении срока исковой давности по делу 2020 года об установлении границ ДНТ ИТР «Трамвая» в 9-м микрорайоне. Вернуться к этому делу потребовало зеленоградское ГБУ «Автомобильные дороги», которое обнаружило, что обслуживаемая ими пешеходная дорожка от остановки «Октябрьская» до Дворца Творчества в результате того решения оказалась на территории «Трамвая».

"Трамвай" дважды попытался огородить якобы свою территорию, но благодаря общественному давлению и последующим суду, эти попытки были частично отбиты. Сейчас дорожка к Дворцу Творчества свободна, но проход между 9 и 12 микрорайонами закрыт.

В суде представитель «Трамвая» возражал против повторного рассмотрения этого дела, пытаясь убедить, что «Автодороги» всё знали о решении об установлении границ, потому что привлекались к делу о незаконном заборе. На предыдущем заседании «Трамвай» пытался обвинить «Автодороги», что они даже не знают, сколько дорожек проходит на их территории, но судью эта перебранка не убедила.

Это решение не окончательное — «Трамвай» ещё может обжаловать определение зеленоградского суда, что, вероятно, и сделает.

Если всё же вопрос о границах «Трамвая» будет рассмотрен заново по существу, возможно, получится пристально взглянуть и на то, как фактически используемая земля за несколько лет увеличилась на 2 гектара, и на заключение эксперта, который это увеличение подтвердил суду, и на перекрытую «Трамваем» улицу Рабочая, по которой раньше ходили между 9 и 12 микрорайонами, и на забор «Трамвая» со стороны Панфиловского проспекта, который захватил городскую землю.