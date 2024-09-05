«C утра поставили ограждения, парковка теперь с 10 утра… Дабы не опаздывать на электрички, планируйте заранее поиск места под авто! Всё для людей, всё как мы хотим…», — написал водитель Андрей.
Решение объяснимо — парковку возле ТЦ многие используют как перехватывающую, оставляя здесь машину, чтобы пересесть на электричку. Теперь приходится парковаться в другом месте.
«Опоздала на все электрички. И как же все-таки хитро сделано было: сначала закрыли под шлагбаум парковку под мостом, чтоб народ не возникал, открыли парковку у ТЦ, а сейчас все „забыли“ и эту парковку закрыли для работающих граждан», — пишет Елизавета.
Любопытно, что сам ТЦ «Зеленоградский открывается с 8 утра.
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