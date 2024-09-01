Например, в 11-м микрорайоне спешно восстановили три пешеходных перехода, которые исчезли после ремонта асфальта. Сначала на жалобы отвечали, чтобы они подождали до октября из-за «большого объема работ», но после массовых жалоб жителей и публикации «Зеленоград.ру» «зебры» восстановили. Когда вернут «лежачие полицейские», неизвестно.

Но в 11-м хотя бы закончили ремонт асфальта — другим районам не так повезло. Например, тротуар вдоль Никольского проезда ремонтировали всё лето. Обычно этим занимался один-два грустных рабочих. Зато сейчас здесь кипит работа, но до понедельника заасфальтировать тротуар не успеют.

Такая же ситуация в многострадальном проезде в 3-м микрорайоне — между домом «Флейта» и ЖК «Зеленоград сити». Работа на заброшенной почти всё лето стройке накануне учебного года буквально кипит. Что делают, точно непонятно — рядом с чистовой укладкой асфальта на тротуары, ещё что-то копают экскаваторы.