Пожару присвоен второй из пяти уровней сложности, сообщили в РИА Новости. Были подняты пожарные вертолеты, но они не понадобились из-за понижения уровня сложности возгорания.

Всего над Московским регионом было сбито 11 беспилотников. А надо территорией всей страны — 158, сообщили в министерстве обороны.

Предыдущая атака была совсем недавно — на прошлой неделе. Всего с начала мая 2023 года столичный регион подвергся атаке беспилотников 43 раза.

Московский НПЗ входит в число крупнейших заводов России по объемам нефтепереработки. Он обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона. Также сообщается о сбитии нескольких дронов в районе Конаково в Тверской области. Здесь находится Конаковская ГРЭС, один из крупнейших производителей электроэнергии в центральной России