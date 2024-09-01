О первых сбитых БПЛА мэр Собянин сообщил около часа ночи в воскресенье 1 сентября. Сначала их сбивали над Московской областью, а рано утром один из них упал уже в районе МНПЗ на юго-востоке Москвы. Атака продолжилась и в 8 утра «сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение завода — произошло локальное возгорание».
Пожару присвоен второй из пяти уровней сложности, сообщили в РИА Новости. Были подняты пожарные вертолеты, но они не понадобились из-за понижения уровня сложности возгорания.
Всего над Московским регионом было сбито 11 беспилотников. А надо территорией всей страны — 158, сообщили в министерстве обороны.
Предыдущая атака была совсем недавно — на прошлой неделе. Всего с начала мая 2023 года столичный регион подвергся атаке беспилотников 43 раза.
Московский НПЗ входит в число крупнейших заводов России по объемам нефтепереработки. Он обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона. Также сообщается о сбитии нескольких дронов в районе Конаково в Тверской области. Здесь находится Конаковская ГРЭС, один из крупнейших производителей электроэнергии в центральной России