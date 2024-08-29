Авральное строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами и доделывание инженерных сетей вступило в фазу «ходить здесь нельзя». На прошлой неделе префектура попросила водителей не заезжать сюда без крайней необходимости. Теперь пришёл черёд пешеходов — проход для них полностью перекопан и заблокирован — такова ситуация за четыре дня до начала учебного года.
Сейчас проезд между длинным домом «Флейта» (корпус 360) и остальным микрорайонов представляет собой перекопанную 600-метровую территорию. Котлованы ещё не засыпаны — продолжается прокладка трубопроводов. Транспорт едет реверсом по временным бетонным плитам, проложенным на месте бывших тротуаров и газонов.
Пешеходам же опасно выходить не то что на «дорогу», а даже на прилегающие к подъездам парковки, поскольку автомобили едут через них, пропуская строительную технику. Остаётся только один путь — через пешеходную зону с другой стороны «Флейты». Это означает значительное увеличение пути. Например, детям из 1-го подъезда корпуса 360 придется идти до школы 1557 почти полтора километра вместо привычных трёхсот метров по прямой. Живут во «Флейте» и ученики школы №609 на Яблоневой аллее — им идти ещё дальше. Но даже в обход путь небезопасный. Например, возле пешеходного перехода у остановки «Товары для дома» сейчас из-за стройки скопление строительной техники, которая периодически перекрывают саму «зебру».
Когда откроют безопасный проход для пешеходов, неизвестно. На прошлой неделе редакция «Зеленоград.ру» обратилась в департамент строительства с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, но ответа на момент публикации не поступило. Пока складывается впечатление, что там тоже не знают.
Перед началом учебного года власти должны проверить безопасность маршрутов детей в образовательные учреждение — состояния дорог, переходов, светофоров, освещения, разметки, «лежачих полицейских», знаков и прочего. Однако ситуацию в 3-м микрорайоне в своих публичных отчётах они стыдливо обходят стороной. Например, действующий депутат Мосгордумы от Зеленограда, член комиссии по образованию(!) Андрей Титов заехал в 4, 11 и 15-й микрорайоны, отметил недостатки, но про 3-й молчок. Его можно понять — туда ведь ни на машине не проедешь, ни пешком не пройдёшь.