Авральное строительство сквозного проезда между Центральным и Московским проспектами и доделывание инженерных сетей вступило в фазу «ходить здесь нельзя». На прошлой неделе префектура попросила водителей не заезжать сюда без крайней необходимости. Теперь пришёл черёд пешеходов — проход для них полностью перекопан и заблокирован — такова ситуация за четыре дня до начала учебного года.

Сейчас проезд между длинным домом «Флейта» (корпус 360) и остальным микрорайонов представляет собой перекопанную 600-метровую территорию. Котлованы ещё не засыпаны — продолжается прокладка трубопроводов. Транспорт едет реверсом по временным бетонным плитам, проложенным на месте бывших тротуаров и газонов.