Минимальная высота уличной скамейки для взрослого человека — 40 сантиметров. Если сиденье будет ниже, встать с него тяжело, а некоторым людям, которым скамейки особенно нужны — невозможно.

Когда скамейку ставят на грунт, со временем она неизбежно проваливается, если не сделать под ней твердое основание. Это несложно — достаточно выкопать под опорами яму на глубину 30-50 см, заполнить её бетоном или другим материалом, который обеспечит надёжную опору, а когда через несколько дней состав высохнет, закрепить на нем скамью (обычно анкерными болтами), засыпать основание грунтом и засеять травой, чтобы был эстетичный вид.

Эта банальная инструкция, похоже, крайне необходима зеленоградскому «Жилищнику», который считает достаточным просто поставить скамейку на землю. Однако через несколько месяцев скамейка опускается недопустимо низко.

Короче говоря, происходит так: люди просят поставить скамейки на их маршрутах, например, до магазина или автобусной остановки, чтобы отдыхать по пути, а «Жилищник» делает это на отвали. В итоге скамейка как бы есть, но пользоваться ей невозможно.

Если вы знаете примеры таких вросших в землю скамеек, напишите об этом в префектуру с требованием устроить под ней твёрдое основание. Будем благодарны, если вы перешлете нам в редакцию их ответы вместе с вашей оценкой их реакции на жалобу.