20-летний водитель личного электросамоката ехал по тротуару вдоль корпуса 2032 в направлении Георгиевского проспекта, а 63-летний водитель «Лады Гранта» выезжал из двора на дорогу. Водителя самоката скорая отвезла в больницу, его состояние сейчас неизвестно.

Кто виноват в этом ДТП, непонятно. ГИБДД в сводке пишет, что «водитель самоката допустил столкновение с автомобилем». Получается, он и виноват. Но это не точно. Спросим в полиции об этом и вернемся с ответом. Если вы знаете обстоятельства этого ДТП, пожалуйста, напишите