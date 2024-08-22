20-летний водитель личного электросамоката ехал по тротуару вдоль корпуса 2032 в направлении Георгиевского проспекта, а 63-летний водитель «Лады Гранта» выезжал из двора на дорогу. Водителя самоката скорая отвезла в больницу, его состояние сейчас неизвестно.
Кто виноват в этом ДТП, непонятно. ГИБДД в сводке пишет, что «водитель самоката допустил столкновение с автомобилем». Получается, он и виноват. Но это не точно. Спросим в полиции об этом и вернемся с ответом. Если вы знаете обстоятельства этого ДТП, пожалуйста, напишите
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