«Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время. Созданная эшелонированная защита Москвы от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки. Продолжаем контролировать ситуацию», — так мэр Собянин завершил серию из пяти ночных сообщений об атаке.

В предыдущих сообщениях он уточнял, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Министерство обороны утром сообщило, что над Московской областью уничтожено 11 беспилотников.

Атаки на Москву не прекращаются ни на один день, но уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, хотя раньше беспилотники прилетали в правительственные и жилые здания, даже в Кремль, рассказывал Собянин на прошлой неделе.

Предыдущая атака была больше месяца назад — в начале июля. Всего с начала мая 2023 года столичный регион подвергся атаке беспилотников 42 раза.