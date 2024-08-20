Около двух тысяч человек приняли участие в нашем опросе об итогах первого года работы МЦД-3. Большинство считают, что в целом стало лучше — так ответили 64% от тех, кто ездит на электричках. 24% считают, что стало хуже, остальные не заметили изменений.

Основные плюсы — стало дешевле с проездом по «Тройке» и бесплатной пересадкой на метро, а также комфортнее с новыми вагонами и вокзалом, больше рейсов и вариантов пересадок.

Основные минусы — поезда МЦД едут дольше, плюс ещё частые опоздания прибытия на «Ховрино» и уменьшение числа «экспрессов». Ну и, конечно, пригородный тариф для «московского» Зеленограда, отсутствие льготной пересадки на автобус и отопления на вокзале.

Как бы там ни было, за последний год 39% опрошенных стали чаще пользоваться электричками против 19%, которые стали пользоваться электричками реже.

По оценкам мэрии, за год работы МЦД-3 пассажиропоток вырос на 38%, составив по будним дням в среднем 415 тысяч пассажиров в сутки. Станция Крюково — вторая по загруженности на линии (31,4 тысячи пассажиров в сутки), уступая только Выхино на юге.