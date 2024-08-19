Здесь, действительно, много лет ненормальная ситуация. Из-за запаркованной дороги, машины не могли разъехаться, водители конфликтовали, а некоторые даже пытались ехать по тротуарам.

Однако принятое решение создаст проблему для тех, кто привозил сюда детей на машинах. Но если в школах возле этого проезда учатся уже большие дети и их можно высадить на автобусной остановке, то посетителям детского сада и поликлиники будет сложней.

Даже после запрета парковки, проезд будет плохо предназначен для высадки — там нет нормального разворота нет. Между тем, его можно было бы сделать на площадке в конце тупикового проезда, которая обычно запаркована.

Впрочем, сейчас ни о какой парковке в проезде речи не идёт — в пятницу он был перекопан и перегорожен Здесь идут работы по присоединению к централизованным сетям Мосводостока системы дождевой канализации от здания школы в корпусе 344А. Работы должны закончить в третьем квартале, то есть до конца сентября.