Шлемы с регулируемыми ремешками под подбородком и фиксацией посадки на затылке. «Крепко держится и защищает самое ценное», — говорят в компании и рекомендуют надевать шлем, особенно новичкам. Оснащать свои самокаты шлемами Whoosh начал ещё в октябре

Шлем крепится к стойке самоката, после старта поездки в приложении появится кнопка — отстегнуть замок и шлем. После поездки шлем надо пристегнуть назад, иначе завершить её не получится.

Остается вопрос гигиены — шлем регулярно моется и дезинфицируется при техническом обслуживании самокатов, но не между каждой поездкой. Сегодня Whoosh объявил, что у новой версии шлемов есть антибактериальное покрытие, но что за шлемы в Зеленограде, неизвестно.