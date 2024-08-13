Проектировщики должны разработать концепцию и проектную документацию и сметы на работы с учётом функционального использования этих территорий, сложившихся направлений пешеходных потоков и дорожно-тропиночной сети и ожидаемой интенсивности пешеходного потока, природных особенностей, а также с максимальным сохранением зеленых насаждений.

Эти работы будет проходить в рамках программы «Мой район» в соответствие с дорожной карта по реализации мероприятий комплексного благоустройства зеленоградской префектуры.

Проекты и сметы должны быть готовы уже в ноябре. И хотя на эти работы выделили более 22 миллионов рублей, успеть разработать качественный проект за такие сжатые сроки, крайне сложно. Практически все проекты комплексного благоустройства в Зеленограде содержали серьёзные изъяны — функциональные и технологические ошибки. Работы по таким проектам не выполнялись в срок, результат получался плохим, последующая эксплуатация создаёт сложности для коммунальщиков и дополнительные затраты. Похоже, всё повторится и в этот раз.

При этом проектировщики во многом будут вынуждены ориентироваться на реализацию «хотелок», накопленных управами за прошедшее время. Поэтому вы ещё можете успеть отправить свои пожелания по благоустройству этих территорий в префектуру