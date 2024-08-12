Очередь из легковых машин, в том числе такси, регулярно выстраивается к пристройке по адресу Староандреевская дом 9 в поселке Андреевка. Какие услуги там оказывают, кто и на каких условиях, неизвестно.
Всё это не вызывало бы вопросов, но над воротами этого «автосервиса» огромная вывеска муниципального бюджетного учреждения «ДЕЗ г. о.Солнечногорск», которое занимается содержанием территории. Раньше там ремонтировали спецтехнику, говорят местные жители.
Ещё один нюанс — по этому адресу находится территориальное управление Андреевки, здесь работает глава местной администрации. Это как если бы автосервис для всех желающих открылся прямо в здании зеленоградской префектуры — очень удобно, но вряд ли нормально.
Любопытно, что после публикации новости об этом в группе Андреевки/Голубого, нашу редакцию в частной переписке спросили «что можно сделать, чтобы этот пост пропал».