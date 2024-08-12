Очередь из легковых машин, в том числе такси, регулярно выстраивается к пристройке по адресу Староандреевская дом 9 в поселке Андреевка. Какие услуги там оказывают, кто и на каких условиях, неизвестно.

Всё это не вызывало бы вопросов, но над воротами этого «автосервиса» огромная вывеска муниципального бюджетного учреждения «ДЕЗ г. о.Солнечногорск», которое занимается содержанием территории. Раньше там ремонтировали спецтехнику, говорят местные жители.