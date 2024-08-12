«Здорово, когда у детей есть возможность летом интересно, да ещё с пользой проводить время! Воспитанники подготовительной группы вместе с воспитателем Екатериной Лемешко еще в начале июня посадили капусту и помидоры, за ростом которых ребята наблюдали в течение лета, поливали их и выдёргивали сорняки с грядки», — рассказали в школе 1528.

Летний урожай в этом детском саду в 10-м микрорайоне собирают уже не первый год. Несколько лет назад младшая группа Екатерины Лемешко вырастила за лето свёклу.