«Здорово, когда у детей есть возможность летом интересно, да ещё с пользой проводить время! Воспитанники подготовительной группы вместе с воспитателем Екатериной Лемешко еще в начале июня посадили капусту и помидоры, за ростом которых ребята наблюдали в течение лета, поливали их и выдёргивали сорняки с грядки», — рассказали в школе 1528.
Летний урожай в этом детском саду в 10-м микрорайоне собирают уже не первый год. Несколько лет назад младшая группа Екатерины Лемешко вырастила за лето свёклу.
Старожилам детсадовский «летний проект» может напомнить историю — когда-то у крюковских школ тоже были свои участки с огородом или садом, и дети ухаживали за ними.
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