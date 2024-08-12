Чтобы вокзал стал «современным, удобным и престижным» транспортным узлом, решили использовать функциональное зонирование и понятное разделение транзитной и коммерческой функций. А необходимость сохранения исторического контекста и приспособления его для современных условий будет диктовать декоративные интерьерные решения.

Из имеющихся материалов пока мало понятно, что именно будут делать. Концепция состоит в том, что с восточной части снесут торговые пристройки, сформируют там первый главный вход (метро), а второй главный вход (такси) будет на западной стороне. Также поднимут уровень площади до отметки чистого пола первого этажа, сделают козырьки над входами и на маршрутах к автобусах и Комсомольской площади.

Ещё на планировочных решениях видна интеграция с перспективным терминалом ВСМ. А департамент транспорта сообщал также об интеграции вокзала в московским транспортом, но в чем она будет выражаться, неизвестно.

Вообще, в этой внезапно объявленной реконструкции много неизвестного. И самое главное — сроки. Удивительно, но их вообще не объявляют. В РЖД говорят «следите за новостями, сейчас точной информации нет». Пожалуй, это впервые когда крупный объект закрывается без хотя бы отдаленных сроков. Впрочем, это честней, чем объявить какой-то срок, а потом постоянно его переносить.

О чем говорят определенно — пригородные поезда будут отправляться по-прежнему расписанию, здесь ничего не изменится, кроме схемы прохода на платформы.