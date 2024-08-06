С 1 сентября на каждого школьника из бюджета будут выделять в год:

1-4 класс: 147,8 тысяч рублей (+2,5%)

5-9 класс: 166,5 тысяч (+1%)

10-11 класс: 186,9 тысяч (+0,9%)

На каждого воспитанника дошкольной группы полного дня — 219,6 тысяч (+4,9%), группы кратковременного пребывания — 75 тысяч (+0%)

Бюджетное финансирование по единым подушевым нормативам получают все школы и детсады Москвы — государственные и негосударственные. Такой подход — базовое условие равенства возможностей на получение качественного образования, говорят в мэрии.

Однако Собянин не поясняет, почему рост затрат настолько мизерный, что далеко отстаёт даже от официальной инфляции за прошлый год (7%). Впрочем, это тенденция последних лет. Например, в 2020 году на одного старшеклассника выделяли 175 тысяч — то есть рост финансирования за пять лет не дотянул даже до уровня инфляции последнего года.