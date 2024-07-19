Месяц назад стало известно, что сеть магазинов для строительства и ремонта «Леруа Мерлен» продолжит работу в России под названием «Лемана Про».

Сейчас ребрендинг идёт полным ходом не только в самом магазине — название сменилось уже и на картах. Большая вывеска на магазине пока ещё старая. Переход на новое название завершится следующем году.