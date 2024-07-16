Именно в этой зоне происходят 70% всех ДТП с самокатами, при этом 25% ДТП произошли из-за неправильно выбранной скорости. Этот эксперимент охватит 90% всех московских пользователей проката самокатов и электровелосипедов.

В департаменте транспорта ожидают, что эксперимент снизит число тяжких ДТП с участием самокатов. Вероятно, заодно посмотрят, на сколько снизится спрос на прокат самокатов.

Центр Москвы, а также территории за МКАДом, включая Зеленоград, в зону действия эксперимента не входят.