Виновники половины зеленоградских ДТП за май — водители самокатов
Огромная «медленная зона» для самокатов будет действовать на всех улицах от ТТК до МКАД до 15 августа. Здесь максимальную скорость снизили с 25 до 20 км/ч.
Именно в этой зоне происходят 70% всех ДТП с самокатами, при этом 25% ДТП произошли из-за неправильно выбранной скорости. Этот эксперимент охватит 90% всех московских пользователей проката самокатов и электровелосипедов.
В департаменте транспорта ожидают, что эксперимент снизит число тяжких ДТП с участием самокатов. Вероятно, заодно посмотрят, на сколько снизится спрос на прокат самокатов.
Центр Москвы, а также территории за МКАДом, включая Зеленоград, в зону действия эксперимента не входят.
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