Это станция метро «Достоевская» с пересадкой на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. В результате появятся новые удобные маршруты, разгрузятся станции «Проспект Мира», «Курская» и «Чкаловская», сократится путь от метро до комплекса «Олимпийский».

Кроме самой станции, нужно проложить запасные тоннели, соединить её с «салатовой» веткой. Плюс выйти по пешеходным переходам на проспект Мира — всё это под землёй, практически в ручном режиме.

Уникальной особенностью станции станет 350-метровый подземный переход с траволатарами — движущимися бесступенчатыми полосами — можно не идти, а встать и ехать. Это будет первый такой переход в метро.

«Достоевская» станет первой станцией, построенной на Кольцевой линии спустя 70 лет после полного запуска. Строительство продлится около 4-5 лет.