Суд решил снести парковку на 150 мест в 17-м микрорайоне 02.07.2024 ZELENOGRAD.RU

Платную парковку возле корпусов 4 и 5 дома 33А в 17-м микрорайоне построили больше трех лет назад. Теперь её требуют демонтировать, потому что она частично стоит под высоковольтной линией. Суд согласился с энергетиками, но владелец парковки обжалует это решение.

В московский арбитражный суд еще в прошлом году подало ПАО «Россети». Ответчик — «Паркингпроф-Юг», собственник земельного участка, на котором расположена парковка. Как следует из судебных материалов, автостоянка частично находится в охранной зоне высоковольтных линий «Бакеево-Сигма» и «Мцыри-Алабушево». Истец ссылается на постановление правительства РФ №160, запрещающее размещать уличные парковки в охранной зоне.

При этом стоянка определяется как «спорная». Собственно спор создаёт огороженный участок парковки площадью 401 кв.м. «Близость забора, крытого навеса, пункта охраны к ЛЭП в районе опоры № 15 создаёт трудности для работающего оперативного персонала», говорится в судебной экспертизе. Проще говоря, затрудняет проезд для крупного транспорта «Россетей». В случае аварии это может стать серьёзной проблемой. Кроме того, техника энергетиков, в случае чего, может повредить и забор, и навес, и сами припаркованные машины.

Экспертизу в ходе судебных разбирательств попросил назначить ответчик, предложив для этих целей определённую экспертную компанию. Суд согласился, но назначил для этих целей другую организацию. Её услуги стоили 590 тысяч рублей. Ответить эксперты должны были на ряд вопросов: нарушает ли автостоянка безопасную работу ЛЭП, препятствует ли доступу персонала «Россетей» к линиям и их безопасной эксплуатации и ремонту, создает ли реальную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц. И если создаёт, в чём выражается эта угроза и насколько она реальна.

Кроме упомянутого забора, навеса и охраны парковка не препятствует обслуживанию высоковольтной линии, решили эксперты. Но в целом «не соответствует санитарным и строительным нормам и правилам в части требований расстояний до фасадов жилых домов и торцов с окнами, до въездов-выездов со стоянки автомобилей до рядом расположенной улицы местного значения и остановочного пункта общественного транспорта». И не соответствует противопожарным требованиям по расстоянию до стены конечной станции автобусов.

Управляющие компании от застройщика («Наш дом ПИК-Комфорт», «Пик-Комфорт», «Пик- Комфорт Сириус») заявили об участии в суде в качестве третьих лиц, что удалось сделать только после решения апелляционной инстанции. Эти организации обслуживают четыре дома в 17-м микрорайоне. Они заявили, что в ЖК «Жемчужина Зеленограда» проживают четыре тысячи человек, а планировка микрорайона «практически исключает размещение транспортных средств во внутридомовой территории». Соответственно, попросили не трогать спорную парковку. Отметив, что её отсутствие не только плохо для жителей и степени загруженности дорог, но и повлияет на их (управляющих компаний) финансовое состояние, поскольку они «не смогут выполнять свои обязанности по надлежащему содержанию придомовой территории».

Суд не счёл эти доводы убедительными. Потому что, во-первых, формально парковка находится за границами 17-го микрорайона. Во-вторых, нет каких-либо доказательств, что демонтаж парковки повлияет на права и обязанности управляющих компаний. А ответчик — оператор парковки — попросил назначить повторную экпертизу, но суд ему отказал. В итоговом решении «Паркингпроф-Юг» предписано оплатить экспертизу и демонтировать парковку в течение месяца. Если этого не будет сделано, то демонтажом займутся «Россети», но взыщут потом эти расходы с «Паркингпроф-Юг». Однако ответчик подал апелляционную жалобу на это решение, так что снос в любом случае откладывается. Парковка сейчас работает как обычно.

По соседству с 17-м микрорайоном на улице Андреевка под высоковольтными линиями много лет расположены гаражи, уличные парковки, торговые палатки. Энергетики пытались убрать их через суд, но всё закончилось сносом пары палаток на въезде в Андреевку и части торгового центра «Мирус». И те снесли в первую очередь как самострой — нахождение под ЛЭП было уже дополнительным аргументом.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда)
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