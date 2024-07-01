В голосовании от Зеленограда участвует Егор Шитов. Кроме ниндзя-спорта он занимается плаванием в зеленоградской спортшколе. Голосование проходит на первой странице сайта CTC (чуть ниже первого экрана). Для участия надо пройти простую регистрацию. Сейчас Егора обгоняют конкуренты из Твери и Коломны — давайте поможем нашему городу получить площадку для занятий ниндзя-спортом, тем более клуб, где занимались зеленоградцы (вот их страница), сейчас закрыт на ремонт.
Ниндзя-спорт — это вид гонок, в котором спортсмены преодолевают полосу препятствий, обычно не зная до самого начала соревнований, с какими препятствиями столкнутся (пример на видео). Это требует развития специальных навыков и быстрой адаптации.
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