Qixi bubble tea находится в корпусе 435 («Дом быта») — сразу на центральном входе, не пропустите. Цены от 350 до 450 (на картинке ниже), можно использовать альтернативное молоко (50-70) и добавить топпинги (50-100). Работают с 10 до 22.
Бабл-чай — это холодный чайный напиток, состоящий из чая, молока или фруктового сока, иногда кофе, с добавлением шариков из тапиоки, кусочков желе и желейных шариков с начинкой из сока.
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