Qixi bubble tea находится в корпусе 435 («Дом быта») — сразу на центральном входе, не пропустите. Цены от 350 до 450 (на картинке ниже), можно использовать альтернативное молоко (50-70) и добавить топпинги (50-100). Работают с 10 до 22.