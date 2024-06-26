Новую общеобразовательную школу на 1375 мест достраивают в деревне Голубое. Сейчас через госуслуги принимают заявления о поступлении или переводе из других школ. Для живущих в Голубом или льготников первоклассников зачисление приоритетное зачисление до 30 июня, потом начнут записывать всех желающих на оставшиеся места.

Об этом «Зеленоград.ру» сообщили в солнечногорском управлении образования. При заполнении формы на подмосковном портале госуслуг надо выбрать МБОУ Андреевская СОШ (старую школу в Андреевке — новая прикреплена к ней). Зачисление в первый класс происходит в два этапа. До 30 июня принимаются заявления на детей, проживающих на закрепленной за школой территории и (или) имеющих льготу. С 6 июля по 5 сентября — прием заявлений не по месту регистрации, но запись в желаемую школу возможна при наличии свободных мест.

Если по какой-то причине через госуслуги приём документов не прошёл, их можно принести непосредственно в школу (Андреевскую) — об этом сообщают в чате местные жители. Предварительно надо позвонить по телефону: 8-958-271-79-86. Прописка или временная регистрация ребенка в Голубом обязательна.

Официально школа в Голубом ещё не введена в эксплуатацию, но должна открыться 1 сентября — все сотрудники в новую школу уже набраны, а строительство завершено на 85%.

Из 1375 мест 500 — это начальные классы, 875 — средние и старшие. Здание четырёхэтажное, общей площадью более 23 тысяч квадратных метров. Здесь обещали устроить более 60 учебных классов, два спортзала, актовый и читальный залы, столовая, пространство для группы продленного дня и IT-зона, а для занятий физкультурой на улице — беговые дорожки и 11 спортивных и игровых площадок.

Школу в разросшемся Голубом ждали долго. Её обещал возвести ещё в 2017 году застройщик ЖК «Зеленоградский», но вместо этого построил платную парковку. Местные жители добивались строительства школы несколько лет, неоднократно обращались в различные инстанции, а детей возили учиться в Андреевку и Зеленоград. Решение о строительстве областное правительство приняло в начале 2020 года, конкурс на поиск подрядчика объявило в декабре 2021-го. Строительство началось в марте 2022-го.