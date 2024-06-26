Под станцию отвели участок в проезде 4801 с адресом «владение 4, строения 1, 2», площадью 2,65 га. В проекте решения объект называется «конечная станция с отстойно-разворотной площадкой».

Формально это решение — о комплексном развитии территории. Программа мэрии о комплексном развитии территорий (КРТ) предполагает реновацию бывших промышленных и неэффективно используемых земельных участков. Однако эта территория не выглядит заброшенной.

Сейчас на участке находится два сине-белых складских здания, которые выглядят вполне прилично. По проекту решения их могут снести или реконструировать.

О сроках строительства говорить пока рано. Известно только, что после принятия проекта решения о создании КРТ, на подготовку документации по планировке территории будет 12 месяцев.

Возможно, новая отстойно-разворотная площадка позволит, наконец, использовать в Зеленограде автобусы большой — «гармошки» — раньше их отсутствие объясняли как раз «ограниченными площадями существующих отстойно-разворотных площадок».