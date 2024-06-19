Перед оплатой также рекомендуют проверить регистрацию в программе лояльности на на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Сейчас оплата через СБП доступна на всех турникетах метро, МЦК и в наземном транспорте. На МЦД это пока не работает.