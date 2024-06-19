Кешбэк на оплату проезда через СБП запустили на московском общественном транспорте 19.06.2024 ZELENOGRAD.RU

15 рублей будут поступать обратно на счет при каждой оплате проезда через Систему быстрых платежей. Акция продлится до конца года.

Чтобы получить кэшбек, нужно:

  • Один раз оформить бесплатную подписку СБП в приложении «Метро Москвы» (смотрите инструкцию на видео ниже)
  • Сгенерировать в этом же приложении QR-код и отсканировать его считывателем на турникете. В автобусах считывайте QR-код на валидаторе камерой смартфона.

Перед оплатой также рекомендуют проверить регистрацию в программе лояльности на на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Сейчас оплата через СБП доступна на всех турникетах метро, МЦК и в наземном транспорте. На МЦД это пока не работает.

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Метки:
оплата проезда, контролеры
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