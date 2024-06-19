Виртуальная карта «Тройка» заработала на московском транспорте
15 рублей будут поступать обратно на счет при каждой оплате проезда через Систему быстрых платежей. Акция продлится до конца года.
Чтобы получить кэшбек, нужно:
- Один раз оформить бесплатную подписку СБП в приложении «Метро Москвы» (смотрите инструкцию на видео ниже)
- Сгенерировать в этом же приложении QR-код и отсканировать его считывателем на турникете. В автобусах считывайте QR-код на валидаторе камерой смартфона.
Перед оплатой также рекомендуют проверить регистрацию в программе лояльности на на сайте vamprivet.ru или в мобильном приложении «Привет!». Сейчас оплата через СБП доступна на всех турникетах метро, МЦК и в наземном транспорте. На МЦД это пока не работает.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Машина во дворе всегда под угрозой коммунальщиков: зимой её бомбардируют снегоуборщик, а летом — газонокосильщик Жизнь
На ремонт аварийной котельной и теплотрасс в Менделеево выделили 600 миллионов. Зимой замерзающие жители просили об этом Путина Новости
Бессмысленная замена бордюров вредит не только бюджету — деревьям вдоль дорог подрубают корни, они могут погибнуть или упасть Истории
Против популярного зеленоградского кандидата в Мосгордуму снова выдвинули спойлера — человека с похожей фамилией от партии с похожим логотипом Новости
Скидка 20% на исследования у доктора Наседкина включая комплексное обследование — до конца июня в Гастроцентре Реклама
Зеленый мигающий сигнал вернули на зеленоградские светофоры. Но фактически эксперимент продолжается Новости
САП-спорт в самом сердце Зеленограда. «САПКЛАБ» приглашает вас окунуться в мир сапсёрфинга прямо сейчас Реклама
Яркое шоу, летняя фестивальная площадка и выступление группы Uma2rman! Все это — финал конного дерби в Horseka 29-30 июня Реклама
Триста тысяч рублей собрали участники зеленоградского полумарафона для лечения мальчика из нашего города Новости
Клиентский день косметического французского бренда Academie в салоне красоты «Никор» — 27 июня бесплатная консультация от врача бренда, скидки, подарки и угощение Реклама