Как говорит водитель, ехавший в соседней машине, «четверка» подрезала автобус, который, уходя от столкновения, выехал на встречку и столкнулся с «Дэу Матизом», в котором ехала семья Светланы и Амирхана. 61-летний водитель автобуса признал вину, транспортная компания готова выплатить ущерб, но условия не устраивают родственников, которым придётся заботиться о детях.

Светлане был 41 год, она работала «Термолэнде», Амирхан — в доставке «Сбермаркета». У них осталось двое детей: одному 3,5 года, второму — чуть больше года. Вопрос опеки над детьми решают родственники родителей — старшая дочь Светланы и сестра Амирхана. Сейчас они собирают средства на похороны: Амирхана отвезут в Киргизию, а Светлану похоронят здесь.

Средства собирает старшая сестра детей Валерия — мы проверили её документы и документы детей. Номер карты Сбербанк 2202 2062 5419 5436, номер телефона 8-977-983-40-26