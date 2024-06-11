Сколько посадили саженцев и планируются ли еще посадки — тоже нет данных. Известно только, что посадки производились осенью, и занималась этим организация «Внешнеторговое объединение „Зарубежцветмет“» — постоянный подрядчик «Мосприроды», с которым уже не первых год заключаются контракты на озеленение в городе и в лесопарках. Нынешний контракт предусматривает уход за саженцами до октября 2024 года: полив, рыхление лунок, установку колышков, внесение удобрений и т. д. — на сумму около 3,2 тысячи рублей для каждого саженца, а также восстановление отпада (не более 5% саженцев). Сами саженцы подрядчику обошлись по 9,3 тысяч рублей.

Нижняя аллея парка с 2020 года входит в границы особо охраняемой природной территории «Комплексный заказник „Зеленоградский“» (ООПТ), как прогулочная зона — это значит, что там действуют все основные ограничения природоохранной территории. В 2019 году, когда рядом с ивами благоустраивали парк, ООПТ еще не существовало. А с осени 2023 года, когда ивы уже вырубили и сажали новые, все зеленоградские ООПТ перешли под ответственность префектуры — но ответственность эта «переползала» между структурами по-чиновничьи медленно, более полугода. В результате сейчас в «Мосприроде» кивают на префектуру и не дают никаких ответов, а в префектуре — на «Мосприроду» и ее контракт.

На деле, кажется, никто из чиновников не интересуется проблемой или не заинтересован выяснить или разъяснить подробности гибели ив и восстановления аллеи. Как избежать засыхания деревьев в дальнейшем — непонятно.