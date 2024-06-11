Два года назад зеленоградцы беспокоились о состоянии шаровидных ив на городском пруду, ведь они — одна из «визиток» города, обязательная часть панорамы с набережной и парком Победы и тенистой нижней аллеи у воды. Часть ив выглядели засохшими, однако на все запросы в префектуре отвечали, что деревья не усыхают, ссылаясь на обследование «Мосприроды». А затем их всё-таки спилили, и теперь на их месте — молоденькие саженцы. Выяснить, что случилось, оказалось невозможно.
В июне 2022 года из трех десятков ив на нижней аллее парка (со стороны пруда) 10 были уже совершенно сухими или с сухой более чем на 50% кроной, у 12 деревьев живых ветвей было больше половины, еще девять ив выглядели вполне живыми и без особых повреждений.
На запросы редакции и наших читателей в департаменте природопользования сообщали, что по результатам обследования деревья не признаны усыхающими или сухостойными «и вырубке не подлежат» — продолжается мониторинг. «В случае изменения их состояния незамедлительно будут приняты необходимые меры» , — добавляли в префектуре.
Через какое-то время дошло и до самих мер: что несколько ив (чуть меньше десятка) всё-таки срубили, в том числе и те, которые росли прямо у выхода на набережную рядом с огромными буквами «Зеленоград». Другим существенно обрезали сухие ветви.
Что стало причиной гибели деревьев и сколько всего их вырубили — неизвестно, в префектуре на эти вопросы не отвечают. Остается гадать: возможно, ивы засохли из-за сильных зимних морозов и недостаточного снежного покрова, а может быть, корни деревьев пострадали при благоустройстве парка в 2019 году, когда в непосредственной близости от них прокладывали дорожки, снимали и настилали новый газон, вкапывали кабели освещения — и это в конце концов привело к их усыханию.
Сейчас на аллее уже высажены новые деревца (правда, их меньше, чем старых пней).
Сколько посадили саженцев и планируются ли еще посадки — тоже нет данных. Известно только, что посадки производились осенью, и занималась этим организация «Внешнеторговое объединение „Зарубежцветмет“» — постоянный подрядчик «Мосприроды», с которым уже не первых год заключаются контракты на озеленение в городе и в лесопарках. Нынешний контракт предусматривает уход за саженцами до октября 2024 года: полив, рыхление лунок, установку колышков, внесение удобрений и т. д. — на сумму около 3,2 тысячи рублей для каждого саженца, а также восстановление отпада (не более 5% саженцев). Сами саженцы подрядчику обошлись по 9,3 тысяч рублей.
Нижняя аллея парка с 2020 года входит в границы особо охраняемой природной территории «Комплексный заказник „Зеленоградский“» (ООПТ), как прогулочная зона — это значит, что там действуют все основные ограничения природоохранной территории. В 2019 году, когда рядом с ивами благоустраивали парк, ООПТ еще не существовало. А с осени 2023 года, когда ивы уже вырубили и сажали новые, все зеленоградские ООПТ перешли под ответственность префектуры — но ответственность эта «переползала» между структурами по-чиновничьи медленно, более полугода. В результате сейчас в «Мосприроде» кивают на префектуру и не дают никаких ответов, а в префектуре — на «Мосприроду» и ее контракт.
На деле, кажется, никто из чиновников не интересуется проблемой или не заинтересован выяснить или разъяснить подробности гибели ив и восстановления аллеи. Как избежать засыхания деревьев в дальнейшем — непонятно.